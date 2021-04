Raoul Hedebouw (PVDA): “Er is geen duidelijke linkse stem meer in Vlaanderen. Wij kunnen die zijn”

De PVDA wil al langer de stem van de hardwerkende mens zijn, maar krijgt die stem in Vlaanderen nog niet echt te pakken. Het Vlaams Belang lijkt die plaats momenteel op te eisen, en dat heeft volgens Hedebouw een simpele verklaring: “De traditionele linkse partijen in Vlaanderen zijn opgeschoven naar het centrum. In volksbuurten zoals Antwerpen is een partij zoals Vlaams Belang punten beginnen scoren omdat er geen alternatief was. Zouden we wat meer in de Vlaamse media aan tafel mogen aanschuiven, zou ons dat ten goede komen. Momenteel moeten we door een klein venster meekijken. Er is plaats voor een duidelijke linkse stem.”