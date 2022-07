Raoul Hedebouw: “Ik ben het beu dat we geld halen bij de gepensioneerden en niet bij belastingparadijzen”

De Partij Van De Arbeid behaalde in 2019 net de kiesdrempel, maar volgens de laatste peilingen zou ze tot wel 8,5 percent van de stemmen kunnen halen. Dat is groter dan Groen, en bijna zo groot als Open VLD. VTM Nieuws sprak met Raoul Hedebouw, de voorzitter over pensioenen en koopkracht.

“Het lijkt alsof de regering het pensioendebat willen verdagen. Mensen kunnen niet werken tot hun 67. Toen minister Daniel Bacqueleine (MR) sprak over pensioenen vanaf 67 zei hij dat er veel uitzonderingen zouden komen voor zware beroepen. Hoe kan je verwachten dat een verpleegkundige, dakarbeider of buschauffeur werkt tot z’n 67? Wat doet de regering vandaag? Ze is over alles aan het spreken, behalve net dat punt.”

Belastingparadijzen

“Ten eerste, het kan niet om tot 67 jaar te werken. De ministers leven in een bubbel waar ze denken dat dat kan, maar ik heb gesproken met mensen op het terrein en het is gewoon niet haalbaar. Ten tweede, er gaat 276 miljard euro per jaar naar belastingparadijzen. Daar gaan we het geld niet halen, maar wel bij onze gepensioneerden. Ik word dat langzaamaan beu. Mensen hebben op hun oudere dag tijd nodig om te rusten en uit te bollen.”

“Copyleft”

“We hebben voor het minimumpensioen gestreden en ik vind het dus positief dat de regering er nu mee bezig is. We hebben met de PVDA enkele jaren terug 200.000 handtekeningen opgehaald om dat minimumpensioen op de tafel te leggen. Ik vind niet dat de PS en Vooruit met de eer gaan lopen. Voor mij is er geen ‘copyright’, alleen ‘copyleft.’ Goede ideeën mogen overgenomen worden. Mijn enige probleem is natuurlijk dat door de inflatie de 1500 euro pensioen van drie jaar geleden nu 1750 euro moet worden. Daar moet de regering volgens mij nog over discussiëren.”

Systeem behouden

“Ik vind dat we het huidige pensioensysteem moeten behouden. Van een systeem waarbij je twintig jaar moet werken zijn voornamelijk vrouwen het slachtoffer, omdat zij omwille van familiale redenen minder werken. Ook de langdurige zieken zijn hier slachtoffer van. Ik heb een probleem met de rechtse partijen die weer willen kappen op de langdurige zieken. Er zijn steeds meer en meer langdurige zieken door de hoge werkdruk en door burnouts.”

Elektriciteit en champagne

“De BTW is een van de meest ongelijke taksen in België omdat de armen er meer voor moeten betalen dan de rijken. Een vermogensbelasting is veel eerlijker. Wij stellen zo’n belasting voor van 1% op fortuinen boven de twee miljoen euro, dat zou 7 à 8 miljard euro opbrengen. De BTW wil ik op 6 percent laten. Evenveel BTW betalen voor elektriciteit als voor champagne is waanzin.”

Crisis

Lonen stijgen met maar 0,4 percent. Dat is veel te weinig, en meer is betaalbaar. Bedrijven delen honderden miljoenen uit aan dividenden. De koopkracht moet stijgen, of we komen in een zeer zware crisis terecht. In België zijn er altijd rapporten en wordt er veel gebabbeld, maar uiteindelijk komt er weinig in orde.

Hete herfst

Het wordt een hete herfst. Er is veel woede bij de mensen, zij kunnen hun rekeningen niet meer betalen terwijl de bedrijven meer en meer winsten boeken. Ik vind dat de vakbonden gelijk hebben om te betogen voor koopkracht. Na de coronacrisis heeft de werkende klasse beseft dat zij voor de verandering zorgen. De werkende mensen creëren de welvaart, en we zullen mobiliseren om de politici te dwingen maatregelen te nemen om de werkende klasse te helpen.