Raoul d'Udekem d'Acoz (87), peter van koningin Mathilde, overleden

Raoul D'Udekem d'Acoz werd geboren op 21 april 1935 in Ukkel. Sinds eind de jaren '90 woonde hij in de gemeente Herne in Vlaams-Brabant. Hij was schepen voor CD&V in Herne van 2001 tot 2007. In 2014 kreeg hij de titel ereschepen in de gemeente. In 2014 was hij in Vlaams-Brabant lijsttrekker van de Vlaamse Christen Partij voor de Vlaamse verkiezingen.