Randstad op zoek naar 560 nieuwe contacttracers

Binnenland Man verplet­terd door kluis in provincie Henegouwen

De nieuwe eigenaar van een pand in het centrum van Boussu, in de provincie Henegouwen, ontdekte maandagmiddag het levenloze lichaam van een man in de woning. Het slachtoffer had een verbrijzelde schedel en er lag een kluis op het lichaam.

19 november