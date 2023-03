Ramadan start donderdag: “Maand in teken van wijsheid, geduld en solidariteit”

Gemachtigd opzichter Gunter weigert boete te betalen die hij tijdens werkuren kreeg: “De gemeente betaalt, of ik stop met werken”

Gemachtigd opzichter Gunter Bal uit Willebroek stopt op 1 april met zijn vrijwilligerswerk, als de gemeente Willebroek zijn parkeerretributie van 25 euro niet betaalt. “Het parkeerbedrijf slingerde mij op de bon in de Schoolweg, terwijl ik toezicht hield op de wekelijkse markt. Ik werk aan 4,10 euro per uur, dus ga dit geld niét zelf ophoesten.” Burgemeester Eddy Bevers (N-VA) is op de hoogte van het incident, en neemt een duidelijk standpunt in.