Ramadan in lockdown: “Overdag blijft het geen moment stil in de familiechat. Het is het ene videogesprek na het andere”

iHLN Playstati­on 5 op veiling­site verkocht voor meer dan 20.000 euro

18 april Op de veilingwebsite vakantieveilingen.be is zaterdag een Playstation 5 verkocht voor meer dan 20.000 euro. Dat is 40 keer meer dan de 500 euro die je in de winkel betaalt. Door productieproblemen liggen er echter bijna geen exemplaren in de winkels. Op vakantieveilingen.be zijn deze week in totaal 12 Playstations 5 te koop.