Radiomaker en would-be chef Sven Ornelis (49) kookt zélf in HLN Bistro: “Een etentje op zondag, daar begin ik al op vrijdag aan”

"Een raket schiet de parachute uit het toestel", zo werkt het mechanisme dat de piloot redde bij de crash in Sint-An­dries

Vrijdagnamiddag is een sportvliegtuig neergestort in Sint-Andries. Buurtbewoners filmden hoe het toestel verticaal naar beneden kwam aan een parachute. Dankzij die parachute was de impact op de grond relatief zacht, waardoor de piloot de crash overleefde. Maar hoe werkt het mechanisme dat de piloot redde nu precies? In de video hierboven legt expert Réné Van Campenhout het uit.

15 juli