Radio Minerva wordt 40 jaar, maar voortbestaan hangt aan zijden draadje

Luisteraars massaal in de bres voor bedreigde Antwerpse seniorenzender Radio Minerva: “Als de minister niet ingrijpt, trekken we hoogstpersoonlijk naar zijn kabinet”

In afwachting van de beslissing kwam er een grote petitie om de zender te behouden. “Het is een bewogen jaar voor ons”, laat de zender weten in een persbericht. “Terwijl de onzekerheid over de uitzendvergunning doorgaat, komt er steun vanuit allerlei hoeken: politici, artiesten, BV’s en duizenden luisteraars. Allen zijn ze het erover eens: Radio Minerva moet blijven.”