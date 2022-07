Racisme, seksisme, agressie: “Altijd was Dries Van Langenhove de ergste”

SCHILD & VRIENDENKamerlid Dries Van Langenhove was in de chatgroepen van Schild & Vrienden de ergste als het gaat om het posten van racistische, seksistische of agressieve berichten. Dat schrijven de kranten van Mediahuis op basis van een analyse van een door het parket aangestelde IT-expert.