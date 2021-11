Raak je aan zijn auto en woning, dan raak je Vlaming in zijn hart: experts zien gebrek aan durf in klimaatplan

Populair zal Vlaams minister van Klimaat Zuhal Demir (N-VA) zich allicht niet maken met haar nieuwe klimaatplan. Niet dat het haar lijkt te deren. "We doen wat we moeten doen", klonk het donderdagavond in 'Terzake'. Maar zal het klimaatplan ook effectief 'doen wat het moet doen'? "Een grote onderscheiding krijgt het niet, maar er zitten elementen in waar je de invloed niet van mag onderschatten", oordeelt econoom Geert Noels. "Als het een begin is van een nieuwe politiek, dan is de juiste richting gekozen. Als dit het laatste is wat de Vlaamse regering doet, dan is het ruim onvoldoende."