Raadkamer buigt zich over uitleveringsverzoeken van leden beruchte Calabrese maffia

De raadkamer in Tongeren buigt zich vandaag over de Italiaanse uitleveringsverzoeken van onder meer Lucio Aquino uit Maasmechelen, de broers Marcello en Giuseppe N. uit Genk en de gebroeders Sebastiano en Francesco S. De mannen werden twee weken geleden opgepakt in het grootste onderzoek ooit naar drugssmokkel door de Calabrese ‘Ndrangheta-maffia.

Enkelen van de verdachten vragen om uitstel, terwijl Lucio Aquino zich via zijn advocaten tegen een overlevering verzet. “Als de raadkamer een beslissing neemt die voor ons negatief uitvalt, tekenen we sowieso hoger beroep aan. Dan zal de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling zich binnen twee weken over de zaak buigen. Desnoods stappen we naar het Hof van Cassatie. We verzetten ons met hand en tand tegen een uitlevering,” aldus advocaat Jan Keulen, die samen met Hugo Vandenberghe Lucio Aquino verdedigt.

Vanuit Italië werden Europese aanhoudingsbevelen uitgevaardigd voor zeven verdachten. Lucio Aquino werd op woensdag 3 mei gearresteerd tijdens de grootste operatie ooit tegen de Italiaanse maffia ‘Ndrangheta uit de regio Calabrië. De autoriteiten in tien landen lieten in totaal bijna 150 verdachten oppakken.

Politiediensten en speciale eenheden vielen op meerdere plaatsen binnen in België, Duitsland, Italië, Frankrijk, Portugal, Spanje, Slovenië, Roemenië, Brazilië en Panama. In Limburg voerden de speurders van de federale gerechtelijke politie van Limburg huiszoekingen uit in Genk, Hasselt, Bilzen, Maasmechelen en Pelt.

Onder de in België opgepakte personen zitten de 62-jarige Lucio Aquino uit Maasmechelen en enkele mannen uit Genk, die deel uitmaken van de Nirta-Strangio-clan. Ook de 66-jarige pizzabakker Marcello N. uit Genk is opgepakt. Hij kreeg in zijn restaurant regelmatig bekend volk over de vloer.