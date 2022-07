Raad van State zal zich ondanks eis van Studio 100 niet met spoed buigen over Vlaamse radiolicenties

BV Marie Verhulst over haar toekomst bij Studio 100: “Ik was er op school maar net door, ik kan geen bedrijf leiden”

Marie Verhulst (26) lijkt wel in de wieg gelegd om het baasje van Samson te zijn. Ze vult daarmee succesvol de schoenen van haar vader Gert Verhulst, al lijkt ze niet in alles op hem. Zo krijgt ze vaak het verwijt dat ze een typetje speelt in ‘De Verhulstjes’, vertelt ze aan Dag Allemaal. “Maar plat Antwerps praten, ik zou het niet kunnen.” Haar vriend Jef zagen we het laatste seizoen trouwens bewust minder vaak, zegt ze in een open gesprek over haar carrière, familie, haar mama en haar liefdesleven. “Ik krijg vaak de vraag of het uit is tussen ons.”

