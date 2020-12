Raad van State vraagt bijsturingen in ontwerptekst effectentaks

De Pinte Kersvers minister Vincent Van Peteghem spreekt over de Wetstraat, de dorps­straat en zijn thuis in De Pinte: “Mijn belangrijk­ste taak? Dat ik genoeg tijd maak voor mijn vrouw en dochters”

12 november Vincent Van Peteghem (40) ruilde een dikke maand geleden de figuurlijke Dorpsstraat van De Pinte voor de Wetstraat in Brussel. Als minister van Financiën lanceerde hij ondertussen een vernieuwde effectentaks, als titelvoerend burgemeester en gemeenteraadsvoorzitter houdt hij de vinger aan de pols in zijn gemeente en als familieman probeert hij de schaarse vrije momenten bij zijn vrouw Evelyn en zijn dochters Josephine en Florine te zijn. Wij spraken af met de nieuwe vicepremier op het terras van Kasteel Viteux, op een steenworp van zijn huis in het hart van De Pinte, voor een gesprek over zijn eerste weken als minister.