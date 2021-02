Raad van State verwerpt vraag tot heropening wedkantoren

Hans beroofde z’n moeder, de jeugdbewe­ging en de pastoor om z'n gokversla­ving te bekostigen: “Ik kon niets met mate doen. Altijd maar meer, altijd nóg”

30 augustus Geheimen. We steken ze weg, houden ze stil, bewaken ze met ons leven. Redactrice Sabine Vermeiren luisterde naar Vlamingen die wél praten. Eén keer alles op tafel. En dan nooit meer. Hans (42) was zestien toen hij z’n eerste bankbiljet uit de portefeuille van z'n moeder graaide. Erna plunderde hij de spaarpotten van z'n zussen. De kas van de scouts, zelfs de kluis in de kerk waar hij misdienaar was: Hans bedroog alles en iedereen om toch maar aan zijn gokverslaving te kunnen voldoen. “Diefstal na diefstal. En niet de minste schaamte daarvoor.”