Raad van State verwerpt verbod op erediensten: “evident”, vindt Freilich (N-VA), Lachaert (Open Vld): “Andere prioriteiten dan geloof op dit moment”

Professor Dirk Devroey: “Zoals de situatie nu is, kan je niet langer wachten om nieuwe maatrege­len te treffen"

8:58 De cijfers in ons land stagneren waardoor we stilaan een plateau zien verschijnen in de coronacurves. Slecht nieuws, zo waarschuwt professor Huisartsgeneeskunde (VUB) Dirk Devroey. Volgens hem is het hoog tijd voor nieuwe maatregelen: “Zou iemand een gijzeling aanvaarden waarbij er elke 14 minuten iemand wordt doodgeschoten? In zo’n situatie bevinden we ons nu: elke 14 minuten sterft er iemand omdat een deel van de mensen de maatregelen niet volgt.”