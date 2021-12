Raad van State verwerpt schorsingsvordering mondmaskerplicht 6- tot 9-jarige scholieren

Lees al het nieuws over het coronavirus in dit dossier.



De Raad wijst erop dat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) overleg heeft gepleegd met de sociale partners, namelijk de vakbonden en de scholenkoepels. De afspraken over het dragen van mondmaskers, die gepubliceerd zijn op de website van het departement Onderwijs, zijn echter nooit omgezet in regelgeving.



"De afspraken op zich (...) zijn geen aanvechtbare administratieve rechtshandelingen maar kunnen zo een beslissing hoogstens voorbereiden", aldus de Raad van State.



Die stelt verder vast dat het aangevochten besluit van de federale overheid evenmin een mondmaskerplicht voor leerlingen tussen 6 en 9 jaar op school regelt.