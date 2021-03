Raad van State vernietigt verbod wandeling van Wilders en Dewinter door Molenbeek in 2017

Het verbod van de toenmalige burgemeester van Sint-Jan-Molenbeek, Françoise Schepmans, voor de wandeling die Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter met zijn Nederlandse geestesgenoot Geert Wilders (PVV) er planden in 2017, is dinsdag door de Raad van State vernietigd. Dat meldt het Vlaams Belang, dat tevreden reageert op het arrest.

Filip Dewinter had aangekondigd dat hij Geert Wilders op 3 november 2017 in Molenbeek een rondleiding - een "islamsafari" - zou geven langs plekken in Brussel die "het ergste getroffen zijn door de islamisering en massamigratie". Dewinter en Wilders stuitten die dag echter op een verbodsbesluit van toenmalig burgemeester Françoise Schepmans (MR) om hun bezoek aan Molenbeek te houden.



"De strafklacht van Schepmans werd destijds bij het parket van Brussel al zonder gevolg geklasseerd", reageert Dewinter. "En nu oordeelt ook de Raad van State dat Schepmans als burgemeester haar boekje te buiten ging.”

Geen hoogdringendheid

In een arrest stelt de Raad van State dinsdag dat Schepmans het probleem van de rondleiding moeiteloos aan de gemeenteraad had kunnen voorleggen, in plaats van eigenmachtig te beslissen. Die rondleiding was al op 29 september 2017 aangekondigd en op 6 oktober 2017 diende de burgemeester zelf al klacht in bij het parket. Zij stond volgens de Raad van State dus niet voor een onverhoedse, hoogdringende situatie. Omdat het niet om een 'onverhoedse dringendheid' ging is de burgemeester onbevoegd en kan alleen de gemeenteraad een dergelijk verbod uitvaardigen, aldus de Raad, die de politieverordening van de burgemeester van Molenbeek dan ook vernietigde.

Filip Dewinter beraadt zich nog of hij een strafklacht zal indienen met burgerlijke partijstelling tegen Françoise Schepmans. "De vrijheid van de persoon is door artikel 12 van de Grondwet gewaarborgd en houdt het recht in om zich vrij te verplaatsen", aldus Dewinter. "Door als burgemeester eigenmachtig een dergelijk verbod in te stellen waarvoor zij niet bevoegd was, pleegde Schepmans als ambtenaar een daad van willekeur die een inbreuk uitmaakt op een grondwettelijk gewaarborgde vrijheid. Artikel 151 van het Strafwetboek stelt dat strafbaar met een gevangenisstraf van vijftien dagen tot een jaar."