Raad van State veegt sluiting van de cultuursector van tafel

De Raad van State schorst de sluiting van de cultuursector. Dit omdat de maatregel waartoe het Overlegcomité vorige week besloot ‘disproportioneel’ is en ‘niet steunt op adequate motieven’. Het gaat om een voorlopige schorsing, die evenwel onmiddellijk ingaat tot er een uitspraak ten gronde is. Dat betekent dus dat de cultuursector in principe vandaag weer open kan.

De cultuursector toonde zich de laatste dagen bijzonder misnoegd omdat het Overlegcomité vorige week besliste om alle binnenevenementen te verbieden, waarvan de facto vooral de cultuur het slachtoffer is.



“Disproportioneel, onredelijk en niet noodzakelijk”, aldus de sector, die zondag op straat kwam in Brussel en maandagmiddag naar de Raad van State trok om beroep in te dienen tegen de sluiting. Een coalitie van organisaties vroeg concreet om het koninklijk besluit te schorsen dat de sluiting van de cultuursector regelt.

In principe vanaf vandaag weer open

De Raad van State besliste dinsdag om de coronamaatregelen voor de cultuursector op te schorten: “De Raad heeft voorlopig geoordeeld dat de maatregel disproportioneel is en dat de bestreden handeling niet steunt op adequate motieven waaruit opgemaakt zou kunnen worden waarom het bezoeken van culturele voorstellingen bijzonder gevaarlijk zou zijn voor de volksgezondheid”, zo luidt het arrest volgens De Standaard.

Dat betekent in principe dat culturele instellingen vanaf nu de deuren opnieuw kunnen openen, met de regels van het vorige koninklijk besluit: met maximaal 200 personen binnen, zittend met een mondmasker op en met het Covid Safe Ticket. Andere binnenactiviteiten blijven wél verboden. De tropische zwembaden, bowlings en binnenspeeltuinen blijven dus gesloten. Verder is het onduidelijk of bijvoorbeeld ook de cinema’s onder de cultuursector vallen volgens het koninklijk besluit.

Voorlopig

Advocaat Kati Verstrepen (56), voorzitter van de Liga voor Mensenrechten, dat de verschillende kunstenaars en culturele instellingen achter het beroep ondersteunt, reageert tevreden. “De Raad van State heeft geoordeeld dat het verbieden van culturele activiteiten buiten proportie is én véél te streng. Dat is bijzonder goed nieuws. Het betekent dat de sluiting van de cultuursector van de baan is. Voorlopig althans, want het gaat hier om ‘een schorsing bij uiterste dringende noodzakelijkheid’. In zo’n geval worden de genomen maatregelen opgeschort tot er ten gronde wordt geoordeeld.”

Ten gronde

Op een oordeel ten gronde van de Raad van State is het sowieso nog even wachten. In het beste geval neemt die procedure een jaar tot vijftien maanden in beslag. Met andere woorden: in principe kunnen culturele instellingen vanaf nu de deuren opnieuw openen en dit zeker voor een periode van een jaar tot vijftien maanden. “Een procedure ten gronde kan bijzonder lang duren. Tot dan kan alles open blijven”, bevestigt meester Verstrepen.

