QVAX-beheerder Frank Robben: “Absolute veiligheid heeft u enkel op het kerkhof”

Frank Robben, de man achter QVAX.be, heeft zich op ‘De Ochtend’ op Radio 1 verdedigd tegen de kritiek op het dinsdag gestarte platform om vaccinatiereservelijsten aan te leggen. Van wachtrijen is sinds woensdag geen sprake meer. De gegevens die mensen moeten achterlaten - waaronder het rijksregisternummer - staan in “een beveiligde cloud.” Tegelijkerheid stipt hij aan dat “absolute veiligheid enkel op het kerkhof bestaat.”

“Er was dinsdag geen reden om daar op te springen als zot”, zei hij over de wachtrijen die ontstonden na de grote online-toeloop. “Oudere mensen zijn en blijven prioritair bij de vaccinaties. Natuurlijk kan men de wachtrij omzeilen door de ad-blocker en zo verder af te zetten. Dat is heel asociaal. Wie dit meent te moeten doen, doet dat maar, maar u krijgt er niet sneller een uitnodiging voor vaccinatie door”.

1.400 uitnodigingen

“We zijn heel tevreden dat er op dit moment al meer dan 360.000 mensen zich op de QVAX-reservelijst hebben gezet. Het toont een grote vaccinatiebereidheid. De mensen die op de reservelijst zouden moeten staan, zijn de 65-plussers. Sinds gisteren hebben zich 160.000 mensen geregistreerd en was er van een wachtrij geen sprake. Al 1.400 mensen hebben inmiddels een uitnodiging gekregen.”

Zijn de door QVAX verkregen gegevens wel veilig genoeg om hacking tegen te gaan, kreeg Robben voorgeschoteld. “Ze zitten in een beveiligde cloud. Uw contactgegevens is het enige wat we nodig hebben. Vaccinatiecentra die met een overschot zitten, kunnen de geregistreerden dan bellen om een afspraak in te plannen”.

De Ochtend-presentatrice Ruth Joos bracht de QVAX-verantwoordelijke ter herinnering dat ook het rijksregisternummer moet achtergelaten worden. Iets wat ook privacy-expert Mathias Dobbelaere-Welvaert van belangenvereniging Ministry of Privacy eerder bij HLN LIVE aankaartte.

“Met het rijksregisternummer kunnen we nakijken of u al gevaccineerd bent, zodat we u niet per ongeluk uitnodigen. We controleren zo ook of u wel tot de doelgroep behoort. Er is een globale databank die wettelijk is geregeld. Het samenwerkingsakkoord is door alle parlementen van dit land goedgekeurd. Er staat duidelijk in wat wel en niet mag met de verkregen gegevens. Ze kunnen alleen maar gebruikt worden om u op het gepaste moment uit te nodigen.”

Hoe lang

Ook over hoe lang de gegevens bewaard worden, is wrevel. Dit kan een heel lange zaak worden, “tot vijf dagen vanaf de dag na de bekendmaking van het Koninklijk Besluit (KB) dat het einde van de pandemie ten gevolge van het Covid 19-coronavirus aankondigt”, luidt het officieel. “De gegevens worden bewaard zolang de vaccinatiecampagne loopt. Bij vaccinaties treden vaak wijzingen op basis van vernieuwde wetenschappelijke inzichten op”, bleef hij op de vlakte.

Quote Ik begrijp niet waarom u zo negatief doet Frank Robben tegen Radio 1-presentatrice Ruth Joos

Vanaf dan nam het interview een andere wending. “Ik begrijp niet waarom u zo negatief doet”, wierp een gepikeerde Robben Joos toe. “Gegevensbescherming is een van de grondrechten van dit land. Hier moet goed en transparant mee omgesprongen worden. Op de website staat een hele uitleg hierover. We verzamelen zo weinig mogelijk gegevens en we mogen niets over uw gezondheid vergaren (... ). Als u gevaccineerd bent, is vaccinet.be de enige databank waarin vermeld staat welke vaccins (zoals tegen tetanus, of tegen polio, red.) u hebt gekregen. De patiënt kan zelf zo opvolgen wanneer het tijd is voor een vervolgvaccin. Ook de zorgverstrekker kan hier ook aan. Zo werkt het systeem. De regelgeving is correct uitgewerkt en is door de parlementen van dit land goedgekeurd.”

“Dus we moeten ons geen zorgen maken?”, vroeg Joos. “Absolute veiligheid heeft u enkel op het kerkhof, mevrouw”, pikte Robben in. “Een nogal cynische opmerking”, repliceerde de presentatrice. “Neen, dat is het niet, het is de realiteit.” “Maar het is toch niet onbelangrijk dat de burger zeker is dat de verkregen gegevens veilig zijn, en de privébedrijven die daarvoor onder de arm zijn genomen, daarvoor garant staan?”, wierp Joos op. “Kijk, ik ben het volledig met u eens, maar iedereen die met informatieveiligheid bezig is zal dit bevestigen, ondanks alle nodige maatregelen die we nemen.”

‘Big Brother van het Jaar’

Robben introduceerde in de laatste twintig jaar verschillende digitale overheidsdiensten. Naast hoofd van Smals (de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid), runt hij ook het eHealth-platform. Het leidde er toe dat het Ministry of Privacy hem in maart de allereerste, bedenkelijke titel ‘Big Brother van het Jaar’ gaf. Hij is naar eigen zeggen zelf al maanden vragende partij om gehoord te worden in de bevoegde Kamercommissie, iets wat eind deze maand zal gebeuren.