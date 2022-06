QUIZ. Het wiskundeniveau van zesdejaars daalt, maar hoe is het gesteld met uw wiskundekennis?

Test Aankoop: “78 procent van consumen­ten past huishoude­lij­ke uitgaven aan door prijzencri­sis”

Zo’n 78 procent van de consumenten in ons land past zijn of haar huishoudelijke uitgaven aan als gevolg van de huidige crisis en de daaropvolgende prijsstijgingen. Dat blijkt uit een online bevraging van 1.000 Belgen door consumentenorganisatie Test Aankoop. Meer dan drie op de vier Belgen zouden minder energie gebruiken of besparen op kosten aan de woning. De helft van de consumenten koopt goedkopere producten in de supermarkt. Een op de vijf past dan weer zijn of haar vakantieplannen aan of ruilt de auto voor de fiets.

31 mei