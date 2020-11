QUIZ. 7 Dagen, 7 Vragen. Hoe goed ben jij op de hoogte van de actualiteit?

Destelbergen Na nieuwe zware klap op E17: brandweer smeekt om reddings­strook bij interven­ties

11:24 Brandweerkorpsen vragen met aandrang om de nieuwe verkeersregels over de reddingsstrook te volgen. Na een zwaar ongeval in Destelbergen met vier vrachtwagens op de E17 in Destelbergen hadden de hulpdiensten donderdagvoormiddag weer de grootste moeite om ter plaatse te geraken, zo blijkt uit beelden die gemaakt werden vanuit de brandweerwagen.