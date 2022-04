QUIZ. 7 Dagen, 7 Vragen. Hoe goed ben jij op de hoogte van de actualiteit?

720.000 euro winst uit gevangenis­ar­beid goed voor 100-tal welzijns­pro­jec­ten gedetineer­den

Dit jaar wordt 720.000 euro geïnvesteerd in een honderdtal welzijnsprojecten in de 35 gevangenissen in ons land. “Dit kost de samenleving niets, want via het tewerkstellingsplatform Cellmade staan de gedetineerden zelf in voor de financiering”, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) vrijdag.

