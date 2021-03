QUIZ. 7 Dagen, 7 Vragen. Hoe goed ben jij op de hoogte van de actualiteit?

Deze technische snufjes maken je leven zoveel gemakkelij­ker

4 maart We staan er niet altijd bij stil, maar tal van slimme technologische uitvindingen hebben ons leven al gemakkelijker of entertainender gemaakt. Waar vorige generaties ineens hun leven zagen veranderen door de komst van pakweg walkmans of de Nokia-telefoon, zijn er vandaag andere kleinoden in trek.