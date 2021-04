QUIZ. 7 Dagen, 7 Vragen. Hoe goed ben jij op de hoogte van de actualiteit?

Rupelstreek/Aartselaar “Zitten wij al een jaar binnen om nu overgesla­gen te worden?” Inwoners geboren in 1944 of 1945 kregen nog steeds geen uitnodi­ging van vaccinatie­cen­trum RupeLaar

8 april Terwijl er alsmaar meer inwoners uit de Rupelstreek en Aartselaar worden gevaccineerd, wachten de inwoners met geboortejaar 1944 of 1945 er nog altijd op hun uitnodigingsbrief. Er loopt duidelijk iets mank in het afsprakensysteem in vaccinatiecentrum RupeLaar. De frustratie bij de getroffen ouderen is groot: “Wij kijken elke dag tevergeefs in de brievenbus.”