QUIZ. 7 Dagen, 7 Vragen. Hoe goed ben jij op de hoogte van de actualiteit?

Nieuwe app 'Picky' lost lastigste vraag in elk huishouden op: “Wat eten we vandaag?”

6:50 Ook anno 2021 is de wereld nog verre van perfect, maar die dagelijkse kwellende kwestie - "Wat moeten we in hemelsnaam vanavond weer eten?" - krijgt een oplossing. De Gentse start-up Picky wil de Tinder van het avondeten worden. Goesting in een gerecht? Swipe naar rechts. Als je huisgenoten dat ook doen, is er een match. Alleen nog iemand zoeken die het klaarmaakt.