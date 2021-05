QUIZ. 7 Dagen, 7 Vragen. Hoe goed ben jij op de hoogte van de actualiteit?

Nut van Coronalert moeilijk aan te tonen: “Te weinig data om corona-app te evalueren”

9:15 Acht maanden na de lancering van Coronalert kan de Belgische overheid nog altijd niet aantonen of die app effectief werkt omdat ze daar geen gegevens over heeft. Niet alleen in ons land, maar in heel wat andere Europese landen ontbreken gegevens om die corona-apps te evalueren. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek waar ook VRT NWS aan meedeed.