QUIZ. 7 Dagen, 7 Vragen. Hoe goed ben jij op de hoogte van de actualiteit?

Thomas, winnaar van de Gouden Cross, laat in zijn strate­gisch brein kijken: “Val van Iserbyt is mijn grote geluk geweest”

10:08 Eén ingeschreven team, nauwelijks voorbereidingen en géén Van der Poel, Van Aert of Iserbyt. Thomas Prinsen (32) lijkt in alle opzichten een atypische winnaar van de Gouden Cross. Inkijk in een brein vol kennis en strategie. “Wout of Mathieu selecteren is niet verstandig.”