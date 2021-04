QUIZ. 7 Dagen, 7 Vragen. Hoe goed ben jij op de hoogte van de actualiteit?

Vlaamse export naar VK in januari 20 procent lager

22 april De Vlaamse export naar het Verenigd Koninkrijk lag in januari van dit jaar 19,68 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat zei Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) vandaag in het Vlaams Parlement na vragen van Maaike De Vreese (N-VA) en Kurt Vanryckeghem (CD&V).