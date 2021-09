QUIZ. 7 Dagen, 7 Vragen. Hoe goed ben jij op de hoogte van de actualiteit?

Conner Rousseau over Tik­Tok-film­pje Van Grieken: "Leerkrach­ten 'de rekening presente­ren' is puur haatzaaien, heel gevaarlijk”

2 september Wat Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken met zijn inmiddels berucht TikTok-filmpje over 1 september doet, is “pure haatzaaierij”. Dat heeft Vooruit-voorzitter Conner Rousseau in ‘De Afspraak’(Canvas) gezegd. Van Grieken belooft “alle linkse leerkrachten” in 2024 “de rekening te presenteren.”