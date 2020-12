QUIZ. 7 Dagen, 7 Vragen. Hoe goed ben jij op de hoogte van de actualiteit?

Opnieuw groot lockdown­feest in provincie Luxemburg: tientallen aanwezigen bij concessie­hou­der

11:45 Opnieuw is een groot lockdownfeest stilgelegd in de provincie Luxemburg. Afgelopen weekend troffen agenten meer dan 50 mensen naakt aan in Virton, donderdagavond beëindigde de politie een bijeenkomst met tientallen personen in Libramont.