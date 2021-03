QUIZ. 7 Dagen, 7 Vragen. Hoe goed ben jij op de hoogte van de actualiteit?

Wezembeek-Oppem Vrouw vindt 40-jarige man dood op oprit: politie gaat voorlopig uit van verdacht overlijden

11:48 In de Zikkelstraat in Wezembeek-Oppem heeft een vrouw haar man vrijdagochtend dood aangetroffen op hun oprit. Over de omstandigheden heerst nog veel onduidelijkheid. Voorlopig gaan politie en parket uit van een verdacht overlijden.