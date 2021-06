QUIZ. 7 Dagen, 7 Vragen. Hoe goed ben jij op de hoogte van de actualiteit?

Meer verontrus­ten­de thuissitua­ties bij kinderen en jongeren in 2020

7:27 Het aantal verontrustende thuissituaties bij kinderen en jongeren is vorig jaar gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Vooral het aantal situaties dat met hoogdringendheid wordt behandeld nam sterk toe. "Het is duidelijk dat corona de veerkracht van gezinnen in een kwetsbare situatie onder druk zet, maar we geloven dat intensieve samenwerking en ondersteuning gezinnen nu kan helpen", zegt Niels Heselmans, woordvoerder van het Agentschap Opgroeien.