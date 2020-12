QUIZ. 30 vragen over 2020. Test je kennis over het afgelopen nieuwsjaar

In januari en begin februari 2020 leek Covid-19 enkel nog iets voor Wuhan en omgeving. Een dikke maand later zaten we verplicht in ons kot en probeerden we de curve om te buigen. Het longvirus bleek uiteraard de hoofdleverancier van het nieuws, toch vielen hier en daar nog andere nieuwsfeiten op.Test je nieuwskennis over het afgelopen jaar in onze dertig vragen, in chronologische volgorde.