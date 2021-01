Quarantaineregels zorgen voor vertragingen op bouwwerven: “Gebrek aan respect voor onze ondernemers”

Het Overlegcomité besliste vorige week dat iedereen die terugkomt uit een rode zone en daar meer dan twee dagen verbleef, verplicht in quarantaine moet. Er wordt een test uitgevoerd op dag één en dag zeven.

"We begrijpen deze maatregel en zullen hier correct en ruim over informeren, maar we betreuren wel dat de spelregels nog in de laatste week zijn veranderd", zegt gedelegeerd bestuurder van Bouwunie Jean-Pierre Waeytens over de regels. "Vlak voor Kerstmis werd nog beslist dat een negatief testresultaat volstond om aan de slag te gaan. Dit is een gebrek aan respect voor onze ondernemers in de bouw en zorgt voor onduidelijkheid en frustraties.”

Quote Een honderdtal buitenland­se arbeiders is niet komen opdagen. We weten niet of zij hier of in hun thuisland in quarantai­ne zitten Annik Dirkx, woordvoerster van Lantis

Hoeveel werven juist getroffen zijn, kan Bouwunie niet zeggen. Bij Lantis, de bouwheer van Oosterweel, zijn op de huidige werf in het deelgebied Linkeroever en Zwijndrecht 100 van de 250 werknemers afwezig. “Een honderdtal buitenlandse arbeiders is niet komen opdagen. We weten niet of zij hier of in hun thuisland in quarantaine zitten", zegt woordvoerster Annik Dirkx. "Dat zorgt voor problemen op de werf. Bepaalde activiteiten zijn niet opgestart, al probeert men wel met de aanwezige arbeiders taken zoveel mogelijk over te nemen en de gaten te vullen." Lantis schat dat de werkzaamheden ongeveer 2 weken vertraging zullen oplopen.

Ook op de werven van Willemen Groep ontbreken er mensen. "We weten niet of zij nog onderweg zijn of in quarantaine zijn", zegt woordvoerder Bram Willemen. Het bedrijf betreurt dat de quarantaineregels pas vorige week zijn veranderd, waardoor er onduidelijkheid heerst. Door de afwezigheid van de arbeiders zijn de werven niet 100 procent actief, aldus Willemen nog. Het bedrijf kan nog niet inschatten wat de exacte gevolgen zijn.