Quarantaineregels voor leerlingen jonger dan 12 jaar worden versoepeld: geen quarantaine meer tussen eerste en tweede test

Omdat leerlingen zich tot nu toe moesten isoleren (bijvoorbeeld na een hoogrisicocontact) in afwachting van het resultaat van een tweede test, zijn er al heel wat lesuren gemist. Zelfs als de eerste test negatief was, moesten leerlingen immers verplicht in quarantaine. “De test- en quarantaineregels waren heel complex en heel streng”, zegt Weyts daarover bij VTM NIEUWS. Voortaan zal de quarantaine worden opgeheven na een eerste negatieve test.

“Hele klassen worden op dit moment nog in quarantaine geplaatst wanneer twee besmettingen hebben plaatsgevonden in een periode van twee weken”, aldus Weyts nog. Ook die maatregel gaat binnenkort op de schop. In de toekomst zullen enkel nog klassen in quarantaine geplaatst worden als er sprake is van zeker twee besmettingen in één week. “Ook daar geldt dat kinderen die negatief testen onmiddellijk uit quarantaine mogen."