Quarantaineregels in basisscholen versoepeld, ministers roepen op om kinderen één keer per week te testen op corona

Naar alle waarschijnlijkheid zouden volgende week maandag de scholen opnieuw openen. In de aanloop naar het Overlegcomité van morgen zaten de ministers van Volksgezondheid en Onderwijs al samen. Ze roepen op om kinderen minstens één keer week te zelftesten. Ook worden de quarantaineregels in het basisonderwijs versoepeld.

Lees al het nieuws over het coronavirus in dit dossier.

Ouders worden aangeraden om één keer per week een zelftest af te nemen bij hun kind(eren). Zelfs als die geen symptomen van het coronavirus hebben, raden de ministers van Volksgezondheid en Onderwijs aan.

Volgens VTM NIEUWS-journalist Karel Lattrez gaat het om een advies en niet om een verplichting. Het kabinet van Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) laat aan onze redactie weten dat het advies enkel van toepassing is op kinderen vanaf zes jaar.

Aan VRT NWS laat het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) weten dat er geen gratis zelftesten ter beschikking zullen worden gesteld. “Wanneer je twee kinderen hebt en ze één keer per week test, kom je aan 64 euro per maand. Op drie maanden tijd is dat 200 euro. Dat is niet voor iedereen evident, waardoor dat wij vrezen dat dat testbeleid kaas met gaatjes zal zijn. Wie het kan betalen, zal dat doen, maar wie het niet kan betalen het niet zal doen”, reageert Anneke Blanckaert van de Gezinsbond bij de openbare omroep. Die bezorgdheid uit ook Inge Van Trimpont, directeur van de permanente ondersteuningscel van de Centra voor Leerlingenbegeleiding van het GO-onderwijs bij Radio 1.

Volledig scherm Illustratiefoto. © Geert De Rycke

Versoepelde quarantaineregels in basisonderwijs

Tot nu toe moest een klas in de basisschool in quarantaine gaan van zodra er twee besmettingen met corona werden vastgesteld. Dat wordt versoepeld. Leerlingen en leerkrachten moeten pas in quarantaine wanneer er vier leerlingen besmet raken. In plaats van zeven dagen zal die quarantaine maar vijf dagen duren.

Inge Van Trimpont van de CLB’s had liever gezien dat de quota geschrapt werden. “Leg geen aantal besmettingen vast wanneer een klas moet sluiten, laat lokale CLB-artsen die inschatting maken”, zegt ze in ‘De Wereld Vandaag’ op Radio 1.

In het secundair onderwijs worden dezelfde regels gevolgd als in de rest van de samenleving. Zo hoeven scholieren die maximaal vijf maanden geleden een vaccin hebben gekregen niet in quarantaine na een hoogrisicocontact. Ze moeten ook geen PCR-test laten afnemen. Leerlingen die niet gevaccineerd zijn, moeten zeven dagen in quarantaine. Dat verneemt onze redactie uit verschillende bronnen.

Het is momenteel nog wachten op officiële communicatie van de ministers. Die wordt verwacht wanneer de Interministeriële Conferentie erop zit.