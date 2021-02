Quarantaine kan door besmette huisgenoot oplopen tot 20 dagen

Wie in quarantaine moet door een besmette huisgenoot, moet die mogelijks tot 20 dagen lang volhouden. Dat is lang én, paradoxaal genoeg, zelfs langer dan wanneer je zelf ziek zou worden zonder ernstige symptomen na de besmetting van je huisgenoot.

Stel dat jouw inwonende kind positief test op het coronavirus. Dan moet hij of zij tien dagen in isolatie, samen met jou als ouder en huisgenoot. Als hoogrisicocontact moet jij dan zelf, sinds 25 januari, nog minstens zeven dagen in quarantaine gaan, te beginnen van het laatste nauwe contact met je besmette kind. Dat laatste contact kan, als je onder hetzelfde dak woont, op dag 10 vallen van de isolatie van je zoon of dochter, die vanaf dan niet meer als besmettelijk wordt beschouwd. Sciensano stelt dat dit het geval kan zijn bij jonge kinderen die zich niet kunnen isoleren van de huisgenoten.

De eerste dag van jouw nieuwe quarantaine moet jij je laten testen. De tweede verplichte test volgt op dag 7, intussen eigenlijk al dag 17 van jouw totale isolatieperiode. Als het resultaat van die tweede test binnen is én negatief blijkt, dan is de quarantaine meteen voorbij. Is het resultaat op dag 20 nog altijd niet bekend én je hebt geen symptomen, dan stopt de quarantaine ten laatste op dat moment. Maar dan heb je in totaal wel 20 dagen in isolatie doorgebracht.

Stel nu dat je al snel na de positieve test van je kind zelf ook symptomen van Covid-19 vertoont, dan duurt je quarantaine minder lang. Je moet je dan meteen laten testen en als de test positief is, moet je zelf tien dagen in quarantaine. Neem dat je al drie dagen samen met je zieke kind in isolatie thuis had doorgebracht, dan kom je aan een quarantaine van 13 dagen, een week minder dan de 20 dagen die het kan worden als je zelf geen symptomen krijgt. In dit kortere scenario wordt weliswaar uitgegaan van een gunstig verloop van de eventuele ziekte met slechts milde symptomen.

Schema 1: kind positief en ouder asymptomatisch

Dag 1: kind test positief --> kind en ouder gaan in quarantaine

Dag 10: einde quarantaine van het kind, eerste test voor asymptomatische ouder

Dag 17: ouder wordt tweede keer getest --> van zodra het resultaat binnen is én het negatief is, stopt de quarantaine

Dag 20: laatste dag quarantaine (als de ouder geen symptomen vertoont, ook als het resultaat er nog niet is)

Schema 2: kind positief en ouder heeft symptomen

Dag 1: kind test positief en begint samen met ouder aan quarantaine

Dag 2 (bijvoorbeeld): de ouder krijgt symptomen en laat zich testen

Dag 3 (bijvoorbeeld): de ouder test positief en start quarantaine van 10 dagen

Dag 10: einde quarantaine van het kind

Dag 13: einde quarantaine van de ouder