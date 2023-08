Quadrijder doodgeschoten in Oupeye: jongeman viseert (verkeerde) agent op sociale media en wordt aangehouden, burgemeester duikt onder

Een jonge twintiger is overgedragen aan het parket van Luik omdat hij een foto van een politieagent op sociale netwerken had geplaatst. Hij beweerde dat het die agent was die de quadrijder in Oupeye had doodgeschoten . De jongeman heeft zichzelf aangegeven bij de politie, meldt de rechtbank van Luik.

Bij de foto van de 25-jarige agent stond als commentaar “Verberg je goed” en “Laat het nieuws rondgaan”. De agent op de foto heeft niets te maken met de feiten in Oupeye, laat het Luikse parket weten. De auteur van het bericht stapte zelf naar de politie en bekende de feiten. Hij werd van zijn vrijheid beroofd en voorgeleid bij het parket. Er wordt verwacht dat hij binnenkort gedagvaard zal worden voor intimidatie.



Het is niet de enige politieman van wie de foto in de nasleep van het dodelijke schietincident op sociale netwerken is verschenen. Een andere politieagent uit de regio Basse-Meuse werd dit weekend ook al geviseerd.

Burgemeester duikt onder

Ook de de burgemeester van de gemeente, Serge Fillot (PS), wordt lastiggevallen. “Een paar dagen geleden moest ik noodgedwongen verhuizen, ik ben bedreigd en ik ben erg moe. Ik wil mijn familie hier niet in betrekken. Mijn zoon zou deze week bij mij komen logeren, maar ik heb hem gezegd dat hij bij zijn moeder moet blijven”, zegt hij. De man heeft het gevoel dat hij beschouwd wordt als degene die de politieagent opdracht gaf om te schieten.

Afgelopen nacht was het rustig in de gemeente. “We hebben rond 23 uur een groep mensen opgepakt en de politiemacht is rond 3 uur vertrokken”, vertelt burgemeester Fillot, die opmerkt dat “het geweld is afgenomen”.

Net als de vorige dagen zal de situatie rond 17 uur worden geanalyseerd om de maatregelen te evalueren en eventueel aan te passen. “We laten onze waakzaamheid niet zakken”, verzekert de burgemeester.

De onlusten in Oupeye en in het nabijgelegen Herstal zijn het gevolg van het overlijden van een jongeman die vrijdagmiddag door een politieagent werd neergeschoten. Volgens het parket van Luik reed hij met een quad in op een agent die hem had bevolen om te stoppen, waarna diens collega zijn wapen trok. De twee betrokken agenten zullen worden verhoord en het comité P plant een onderzoek.

