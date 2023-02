Qatargate: Voorlopige hechtenis Kaili, Panzeri en Tarabella verlengd

In het onderzoek over corruptie in het Europees Parlement heeft de Brusselse raadkamer donderdagavond beslist om de voorlopige hechtenis van Eva Kaili, de voormalige Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement, en van het voormalige Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri met twee maanden te verlengen. Ook de voorlopige hechtenis van het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella wordt verlengd. Dat meldt het federaal parket.

Kaili, Panzeri en Tarabella verschenen vandaag voor de raadkamer. De advocaten van Eva Kaili hadden voor haar de vrijlating onder voorwaarden gevraagd, of dat ze haar verdere voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht zou kunnen doorbrengen. “Onze cliënte bevindt zich in een zeer moeilijke situatie, ze is al meer dan twee maanden gescheiden van haar kind”, zegt meester Sven Mary. “Zij is niet alleen de vicevoorzitster van het Europees Parlement, ze is ook een vrouw en er mag van haar geen symbool gemaakt worden. Als aan de voorwaarden voor de toepassing van de voorlopige hechtenis niet is voldaan, moet ze worden vrijgelaten. Van enig collusiegevaar kan in ieder geval geen sprake zijn, aangezien de pers beter op de hoogte is van het dossier dan de advocaten van de verdediging.”

De verdediging van Panzeri heeft zich “naar de wijsheid van de rechter gedragen”, dit wil zeggen dat ze geen vrijlating vroeg.

Wrakingsverzoek

Volledig scherm Sven Mary en Michalis Dimitrakopoulos, de advocaten van Eva Kaili © ANP / EPA

De verdediging van Marc Tarabella gaat in beroep tegen de beslissing van de Brusselse raadkamer om zijn aanhouding met een maand te verlengen. Dat meldt meester Maxim Töller, de advocaat van Tarabella. Het dossier moet nu binnen de 15 dagen voor de kamer van inbeschuldigingstelling komen, die zich dan over de voorlopige hechtenis zal moeten uitspreken.

De raadkamerzitting liep ettelijke uren vertraging op omdat Töller donderdagochtend een wrakingsverzoek had neergelegd tegen onderzoeksrechter Michel Claise. Volgens de advocaat van Tarabella treedt Claise in zijn aanhoudingsbevel het vermoeden van onschuld met de voeten.

"Het gaat om de manier waarop het aanhoudingsbevel geformuleerd is", zegt Töller. "Er wordt geen gebruik gemaakt van de voorwaardelijke wijs. Het kan niet dat in het eerste procedurestuk dat tegen meneer Tarabella wordt opgesteld, er wordt uitgegaan van het principe dat hij schuldig is, dat hij geld aanvaard heeft. We betwisten alles wat hem ten laste wordt gelegd."

De onderzoeksrechter heeft nu twee dagen om te beslissen of hij zich terugtrekt. Weigert hij zich van de zaak te onthouden, dan moet het hof van beroep zich over het wrakingsverzoek uitspreken. Tegen die beslissing van het hof van beroep is cassatieberoep mogelijk.

“Onschuldig”

Marc Tarabella was aanwezig op de zitting van de raadkamer en hield daar samen met zijn advocaat zijn onschuld staande.

"Er staat in het dossier momenteel niets dat de aanhouding van meneer Tarabella rechtvaardigt", gaat meester Töller verder. "Daarom hebben we zijn eenvoudige vrijlating gevraagd. Volgens ons is er in het dossier geen enkel spoor van verdacht geld. We hebben een gerechtsexpert gevraagd om een analyse uit te voeren en daaruit blijkt dat er op de rekeningen van meneer Tarabella geen enkel spoor is van de 120.000 euro of 140.000 euro die hij zou ontvangen hebben.”

Getuigenis spijtoptant Panzeri

Het enige element dat in het nadeel spreekt van Tarabella, zijn de verklaringen van Pier Antonio Panzeri, die sinds enige tijd als spijtoptant optreedt in het dossier, aldus meester Töller: "Dat er vragen kunnen gesteld worden over de tussenkomsten van meneer Tarabella in het Europees Parlement, is normaal, maar daarover hebben we een duidelijke uitleg gegeven. Bovendien zijn we van mening dat de procedure rond het gebruik van een spijtoptant in dit dossier niet gerespecteerd worden. Zo zijn de verklaringen van de spijtoptant al aan het dossier gevoegd, terwijl die spijtoptanten-overeenkomst nog niet gehomologeerd werd, zodat die verklaringen eigenlijk nog niet kunnen gebruikt worden. Volgens ons zijn alle voorwaarden om gebruik te kunnen maken van een spijtoptant in dit dossier niet vervuld."

Volgens zijn advocaat heeft Marc Tarabella het heel moeilijk met wat hem overkomt: "Hij heeft zelf gevraagd om verhoord te worden, daar is niet op ingegaan, hij heeft zelf gevraagd dat zijn parlementaire immuniteit zou opgeheven worden en heeft ook in die zin gestemd, en dan nog is men hem niet meteen komen halen om verhoord te worden. En nu wordt hij van zijn vrijheid beroofd onder het mom dat dit absoluut noodzakelijk zou zijn, wat wij ten stelligste betwisten. Een mens zou de indruk kunnen krijgen dat de voorlopige hechtenis in dit dossier gebruikt wordt om mensen onder druk te zetten.”