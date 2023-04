Qatargate: Spijtoptant Panzeri onder elektronisch toezicht

Geld van Marokko, Qatar en Mauritanië

Pier Antonio Panzeri heeft intussen het statuut van spijtoptant aangenomen in het dossier. In zijn recente verhoren zou Panzeri hebben toegegeven dat hij samen met Francesco Giorgi minstens 2,6 miljoen euro heeft ontvangen van de drie genoemde landen: Marokko, Qatar en Mauritanië. Het overgrote deel van dat geld werd cash uitbetaald. Een deel van dat bedrag zou volgens de spijtoptant tussen 2018 en 2022 verdeeld zijn onder Europarlementsleden en parlementaire medewerkers.

Zo zou Tarabella tegen het einde van de legislatuur, in 2024, in totaal 250.000 euro moeten hebben ontvangen. Het Europarlementslid werd op 11 februari onder aanhoudingsbevel geplaatst in het onderzoek, en de Brusselse raadkamer heeft op 23 maart zijn voorlopige hechtenis nog met een maand verlengd, maar de man blijft er sinds het begin van het onderzoek bij dat hij nooit geld of cadeaus heeft ontvangen in ruil voor zijn mening.