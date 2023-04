Qatargate: Marc Tarabella neemt voorlopig functie als burgemeester nog niet opnieuw op

Eva Kaili, sleutelfi­guur in corruptie­schan­daal Europees Parlement, heeft gevangenis verlaten

De voormalige vicevoorzitter van het Europees Parlement Eva Kaili (44), een sleutelfiguur in het corruptieschandaal van het Europees Parlement, heeft de gevangenis van Haren verlaten. De Griekse is teruggekeerd naar het appartement in de Wiertzstraat in Elsene, dat ze deelt met haar partner Francesco Giorgi. “Mijn cliënte is blij dat ze herenigd is met haar dochter”, verklaart haar advocaat Michailis Dimitrakopoulos.