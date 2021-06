PVDA wil zwaartepunt opnieuw op federaal niveau brengen

De communistische partij heeft met dat perspectief haar eigen visie op de toekomst van ons land in tien stellingen samengevat. Ze verzet zich daarin tegen confederalisme en separatisme en pleit voor een forse versterking van het federale niveau. “Wij willen een eenheidsfederalisme naar Duits model”, aldus voorzitter Peter Mertens. “Het zwaartepunt van de politieke besluitvorming moet weer op federaal vlak liggen, zoals in Duitsland, waar de federale overheid de krijtlijnen uitzet voor de Länder.”

Bevoegdheden herfederaliseren

PVDA wil daarom een hele reeks bevoegdheden herfederaliseren, dus weghalen bij de gewesten en gemeenschappen en opnieuw volledig naar het federale niveau tillen. Het gaat daarbij om het beleid rond gezondheidszorg, klimaat, mobiliteit en energie, maar ook economie, werkgelegenheid, digitalisering en de overheidsinvesteringen. “Dat is veel efficiënter. Zo verminderen we het aantal ministers met een derde”, vindt Mertens, die ook pleit voor een federale kieskring.

“Sommige partijen in de Wetstraat zijn van plan om ons land in 2024 verder op te splitsen en Brusselaars, Walen en Vlamingen tegen elkaar op te zetten. Maar de overgrote meerderheid van de Belgen heeft zijn buik vol van de versplintering van ons land. Twee op de drie Vlamingen willen net méér België, niet minder”, voert Mertens aan. “Wat ons bindt, maakt ons sterker; wat ons verdeelt, maakt ons zwakker.”

Campagne

De visietekst kadert in de campagne We Are One die de partij onlangs lanceerde en die net moet dienen om de verdere splitsing van ons land af te blokken. “Wij bouwen aan een brede beweging voor de eenheid van ons land, tegen de dreigende splitsing. De scheiding van ons land is asociaal, duur, absurd en brutaal. Meer eenheid is sociaal, goedkoop, efficiënt en humaan”, aldus Mertens.