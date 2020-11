PVDA wil versoepeling abortuswet volgende week al opnieuw bespreken in de Kamer

PS wil versoepe­ling abortuswet begin volgend jaar terughalen naar commissie Justitie

25 november De Raad van State heeft zijn advies uitgebracht over een reeks amendementen op het wetsvoorstel dat de abortuswetgeving versoepelt. Die waren voor de zomer ingediend om de behandeling van het dossier te vertragen. Voor Ecolo staat nu niets de verdere parlementaire behandeling in de weg, "zoals het regeerakkoord voorziet." CD&V vraagt respect voor het regeerakkoord en wil zoals afgesproken eerst een onafhankelijk onderzoek. De PS zegt het wetsvoorstel begin volgend jaar weer te zullen agenderen in de Kamercommissie Justitie. Die moet eerst en vooral beslissen over de samenstelling en de taak van het wetenschappelijk comité. Bedoeling is om daar een “zo groot mogelijke consensus” te vinden, verzekert Kamerlid Patrick Prévot, die zo CD&V bijtreedt.