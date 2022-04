PVDA wil maximumfactuur in woonzorgcentra: “Prijs mag nooit hoger liggen dan iemands pensioen”

Oppositiepartij PVDA trekt aan de alarmbel over de stijgende facturen in de woonzorgcentra. Volgens Vlaams Parlementslid Lise Vandecasteele is de gemiddelde maandprijs voor een plaats in een woonzorgcentrum op 12 jaar tijd met 600 euro gestegen. Zij dringt met haar partij bij de Vlaamse regering aan op een noodplan om de ouderenzorg betaalbaar te houden. De partij start ook een petitie voor de invoering van een maximumfactuur in de woonzorgcentra.

De discussie over de stijgende rusthuisfactuur laaide vorige week opnieuw op nadat het Zorgbedrijf Antwerpen bekendmaakte dat het zijn dagprijzen binnenkort met 8 procent verhoogt. Ook in andere woonzorgcentra in Vlaanderen worden prijsstijgingen verwacht. De woonzorgcentra verwijzen naar de stijgende inflatie, maar volgens PVDA is er meer aan de hand.

Commerciële woonzorgcentra

Volgens PVDA is de prijs voor een plaats in een woonzorgcentrum tussen 2009 en 2021 gestegen van 1.250 euro per maand naar 1.850 euro per maand. Dat is een stijging met 600 euro of 48 procent, terwijl de inflatie volgens PVDA in die periode maar 32 procent bedroeg.

Vlaams Parlementslid Lise Vandecasteele verwijst naar de “toenemende commercialisering” van de ouderenzorg. “We zien dat er de laatste jaren steeds meer commerciële woonzorgcentra bijkomen en dat de prijs daar gemiddeld ook heel wat hoger ligt”, zegt ze. “In 2009 was de commerciële sector nog goed voor 11 procent van de plaatsen in woonzorgcentra, in 2021 was dat al 28 procent. Dat gaat vooral ten koste van openbare voorzieningen die verminderen in aantal.”

Noodplan en maximumfactuur

Vandecasteele dringt met haar partij aan op een noodplan voor de betaalbaarheid van de ouderenzorg. De oppositiepartij doet zelf een aantal voorstellen, gaande van het doortrekken van de btw-verlaging voor energie naar de woonzorgcentra tot een verbod op prijsstijgingen in woonzorgcentra die deel uitmaken van winstgevende zorggroepen.

Daarnaast lanceert de partij ook een petitie voor een maximumfactuur voor woonzorgcentra. Daarbij mag de prijs voor een verblijf in een woonzorgcentrum “nooit hoger liggen dan iemands pensioen”.

