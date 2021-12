PVDA wil dat overheid zelftesten gratis maakt (en iedereen er alvast 2 krijgt voor de feesten)

“Wekelijks worden er bijna 360.000 zelftests verkocht bij de apotheken, maar die kosten 7 à 8 euro per stuk”, aldus PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw. “In supermarkten zijn ze goedkoper, maar ze kosten toch nog altijd 3 à 4 euro. Dat is te duur, temeer omdat ze volgens de GEMS een belangrijk deel uitmaken van het basispakket aan maatregelen.” Daarom vindt de partij dat de overheid ze gratis ter beschikking moet stellen, zoals in het Verenigd Koninkrijk.

“Als de overheid deze zelftests in grote hoeveelheden via een openbare aanbesteding aankoopt, dan moet dat kunnen voor een prijs van ongeveer 1 euro per stuk. Stel dat iedere volwassene gemiddeld drie zelftests per week nodig heeft, dan zou dat minder dan 30 miljoen euro per week kosten. In het geval we dat tien weken moeten aanhouden om de winter door te komen spreken we over een kost van 300 miljoen euro.” Zo'n openbare aanbesteding vraag natuurlijk tijd, maar de partij vindt toch dat er onmiddellijk 2 testen gratis gemaakt moeten worden, “om Kerstmis en Nieuwjaar op een veilige manier kunnen vieren”.