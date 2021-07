PVDA wil 10 dagen ‘rampverlof’ voor slachtoffers watersnood

“Mensen staan voor een administratieve rompslomp, zijn hun auto kwijt of hun woning is zo zwaar beschadigd, dat ze op zoek moeten naar een nieuwe woonst. Dan telefoon krijgen dat je terug moet gaan werken, dat gaat niet", aldus Vlaams Parlementslid en PVDA-woordvoerder Tom De Meester. Concreet vraagt PVDA dat de slachtoffers van de watersnood recht krijgen op 10 verlofdagen, die ze moeten opnemen binnen de 2 maanden na de ramp. Het wetsvoorstel dat zij indienen, baseert zich op het juridisch kader voor geboorteverlof: de eerste drie dagen zijn betaald door de werkgever en daarbij behouden mensen hun volledige inkomen. De andere 7 dagen vallen ten koste van de overheid, via de ziekteverzekering. Die uitkering komt overeen met 82% van hun brutoloon.

Maar dat wetsvoorstel - dat de partij indient in de Kamer - is eigenlijk bedoeld voor rampen in de toekomst. “Het duurt te lang om de steun bij deze ramp te regelen via een wetsvoorstel, dat steeds een hele parlementaire weg moet afleggen”, aldus De Meester. “We vragen dus dat de federale regering dit snel invoert via een Koninklijk besluit. Deze natuurramp vereist een gepast antwoord dat ingaat op de noden van de werkende mensen. Hen tijd geven en loonverlies vermijden is deel van antwoord.”