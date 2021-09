PVDA: “Vlaams Parlement voerde belofte om parlementair wedde te verlagen niet door”

De radicaal-linkse PVDA klaagt aan dat het Vlaams Parlement al in 2019 een resolutie goedkeurde om de vergoedingen van parlementsleden te doen dalen, maar dat er sindsdien niets meer van gekomen is. “Waarom zouden we hiermee wachten?”, vraagt fractieleider Jos D’Haese zich af.

Twee jaar geleden wilde het Vlaams Parlement het loon van volksvertegenwoordigers met vijf procent verminderen, naar het eerdere voorbeeld van de federale Kamer. Daarvoor dienden Open Vld, CD&V, N-VA, Groen en Vooruit (toen nog sp.a) een resolutie in die unaniem werd goedgekeurd. Bedoeling was niet om meteen te snoeien in de vergoedingen, maar wel dat het Uitgebreid Bureau van het parlement - dat de dagelijkse werking van het halfrond op zich neemt - tegen mei 2020 een voorstel zou uitwerken. Maar dat is nog steeds niet gebeurd, zegt PVDA-fractieleider Jos D’Haese. “Er is nooit een aanpassing van het statuut gebeurd en de parlementaire vergoeding is ook nooit verminderd”, aldus D’Haese.

Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) benadrukt dat het voorstel is meegenomen naar de interparlementaire werkgroep over het sociaal statuut: “Het wordt in de breedte bekeken, samen met alle aspecten die te maken hebben met het statuut van een volksvertegenwoordiger.”

“Ik zie niet in waarom zoiets via interparlementaire werkgroepen moet gaan”, reageert Dhaese. “Het is zoals met de onkostenvergoeding: niks houdt het parlement tegen om zelf iets te ondernemen. Waarom zouden we daarmee wachten? De Kamer heeft het gerealiseerd, maar hier lukt het maar niet. Iedereen wil in het Vlaamse parlement altijd maar meer bevoegdheden, maar hun eigen bevoegdheden worden niet eens uitgeput.”

