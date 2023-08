PVDA trapt kiescampagne op gang met Grote Bevraging: 100.000 landgenoten krijgen input

Voor het einde van het jaar wil PVDA haar oor te luister leggen bij 100.000 landgenoten. Het resultaat van die Grote Bevraging nemen de communisten mee in het programma waarmee ze naar de verkiezingen van volgend jaar trekken. “De premier koopt een paginagrote advertentie in de kranten, wij gaan op het terrein met de mensen in dialoog”, verklaarde partijvoorzitter Raoul Hedebouw vrijdag.

PVDA heeft haar kiescampagne op gang geschoten. De uiterst-linkse partij trok met een campagnebus naar Willebroek. Ze heeft er met voormalig vakbondsman Rudi Kennes een verkozene in de gemeenteraad. Bovendien zit de partij in de peilingen in de lift en wil ze dus ook doorgroeien in de minder grote steden. Al wil dat niet zeggen dat ze tijdens haar tournee de komende maanden grote steden links zal laten liggen.

“Het grote probleem van de Wetstraat is dat ze niet luistert naar de mensen”, stak Hedebouw van wal. “Wij willen zelf naar de mensen gaan.” PVDA legt de lat hoog. Tegen eind december mikt ze op 100.000 bevragingen. “Met onze 25.000 leden zijn wij de enige partij die dat kán doen”, aldus Hedebouw. “De Vlaamse regering betaalt dure consultancybedrijven, wij gaan zelf naar alle mensen luisteren.”

“Je voelt dat er een democratisch en sociaal probleem is in België”, gaat de voorzitter voort. Hij verwijst daarbij naar de beslissing van de vorige federale regering om de pensioenleeftijd op te trekken naar 67 jaar. “Dat stond in geen enkel kiesprogramma. Voor de verkiezingen zeggen de traditionele partijen A, maar na de verkiezingen doen ze B. De meeste politici zitten vandaag in een apart wereldje, wij willen samen met de mensen campagne voeren.”

Nationaal en lokaal

PVDA trekt dus met haar Grote Bevraging langs verschillende steden. De enquête is online beschikbaar (www.degrotebevraging.be) begint met een open vraag en peilt nadien naar tien thema’s. Het gaat om zes nationale thema’s en vier lokale thema’s. Dat laatste heeft alles te maken met de lokale verkiezingen die ook volgend jaar in oktober geprogrammeerd staan. Het is de bedoeling de resultaten van de bevraging te verwerken in het partijprogramma voor de verkiezingen. Dat moet tegen maart volgend jaar klaar zijn.