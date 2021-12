PVDA sleept NMBS voor de rechter vanwege sluiting loketten

Wat zal het Overlegco­mité vandaag doen met de drastische voorstel­len van de GEMS? Premier De Croo wil “geen heilige huisjes meer”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) roept het Overlegcomité opnieuw vervroegd samen om te overleggen over de coronasituatie. Dat bevestigt het kabinet van de eerste minister. De vergadering gaat vandaag door in het Egmontpaleis en start om 9 uur. Expertengroep GEMS legt alvast drastische maatregelen op tafel, zo blijkt uit een voorlopig advies dat is gelekt. Ze stellen onder meer een “afkoelingsperiode” in het onderwijs voor - inclusief de sluiting van het lager onderwijs voor 10 dagen. Verder zou bijvoorbeeld de horeca volgens de experten beter al om 20 uur sluiten. Het is lang niet duidelijk of de verregaande voorstellen ook zullen worden gevolgd.

