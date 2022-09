PVDA-PTB wil Prijzenobservatorium in Kamercommissie ondervragen

Iets meer dan 700 gevallen van apenpokken in België

Op 29 augustus waren er in België 706 bevestigde gevallen van apenpokken. Het gaat om 376 gevallen in Vlaanderen (53 procent), 253 gevallen in Brussel (36 procent) en 77 gevallen in Wallonië (11 procent). Dat meldt gezondheidsinstituut Sciensano. Het risico voor de algemene bevolking is nog altijd gering.

2 september